A internet não perdoa: ‘Prenderam o índio; Cabral está solto’

A soltura do ex-governador Sérgio Cabral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) é o grande assunto das redes sociais desde sexta-feira, 16. Veja abaixo alguns memes, que retratam bem o retrocesso do país que começou na reabilitação de Lula ao deixar a cela gourmet de Curitiba para as urnas. O ciclo de combate à impunidade se encerra com o último preso da Lava Jato livre para passar o Natal em casa — com o filho, que também foi solto nesta semana.

-Publicidade-