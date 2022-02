Dados dos EUA indicam recuperação da produção de milho do Brasil

Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) indicam para a recuperação da produção de milho do Brasil em 2022. De acordo com a projeção do órgão, o país deve colher cerca de 110 milhões de toneladas do grão neste ano, 30% mais que o resultado de 2021.

No ano passado, a produção de milho do Brasil atingiu quase 90 milhões de toneladas. O valor representou uma queda de um quarto sobre a colheita de 2020 (cerca de 100 milhões de toneladas).

O USDA estima que por volta de 40 milhões de toneladas do grão serão exportadas pelo país em 2022. Para 2021, o registro não chegou à metade desse volume, 20 milhões de toneladas embarcadas.

A projeção dos norte-americanos está em linha com a mais recente estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada em janeiro deste ano. De acordo com o órgão brasileiro, a área plantada com o grão ficou em mais de 20 mil hectares em 2022.

Mato Grosso lidera o plantio, com pouco mais de 6 mil hectares e o dobro da segunda posição (Paraná, 3 mil hectares). O Estado, localizado no Centro-Oeste, deve responder por pelo menos 35% da produção de milho do Brasil.

