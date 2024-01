A empresa JBS retomou as operações de seu incubatório de frangos de corte em Rolândia, no Paraná. O “berçário” de pintinhos é o maior e mais tecnológico do Brasil.

A JBS é responsável por 12% dos pintinhos que a Seara produz. O berçário teve um investimento de R$ 135 milhões para recuperação e modernização, depois do incêndio na unidade, em 2023.‌

Em nota, a empresa explica que o local pode incubar mais de 16 milhões de ovos férteis por mês, assim, ocupa uma área de 16,3 mil m².

JBS busca um incubatório ‘econômico e tecnológico’ | Foto: Reprodução/Foursquare

“Incubados em estágio único, os ovos são colocados e retirados das máquinas, todos ao mesmo tempo, a cada ciclo de incubação”, explica a JBS. Conforme a empresa, esse processo é considerado “um dos melhores”, porque todos os maquinários são limpos ao fim de cada procedimento.

“Seguindo os princípios do bem-estar animal, o incubatório possui um controle maior de ambiência”, relata a JBS. Isso favorece “o desenvolvimento dos embriões com maior eficiência e qualidade”.

Outras tecnologias do berçário da JBS

A JBS informa que o incubatório também “possui uma sala de controle de climatização, sistema de alarmes e monitoramento ambiental, com câmeras por toda a unidade”. Além disso, a equipe instalou instrumentos para o controle de incêndio.

De acordo com Vamiré Luiz Sens Júnior gerente-executivo de Sustentabilidade Agropecuária da Seara, a reconstrução teve foco retomar a operação totalmente modernizada. Júnior diz que o projeto tinha o objetivo de assegurar excelentes níveis de eficiência e otimização dos recursos naturais.

O gerente-executivo explica que, “além das melhorias do processo, a incubação realizada mais próxima às granjas reduz o tempo de deslocamento de ovos e pintos”. Resulta, assim, em um serviço melhor.

Com a instalação do processo de osmose reversa, que faz a filtragem da água por meio de equipamentos próprios para reter as partículas e poluentes físicos e microbiológicos, a unidade pode economizar 200 mil litros de água por mês, com o uso de água destilada nos processos de incubação.

O berçário está previsto para entrar em atividade em fevereiro. Com a retomada das atividades, a unidade vai contar com 155 funcionários.