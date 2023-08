10 benefícios da banana à saúde

Muito usada para evitar câimbras, a banana é considerada um alimento altamente nutritivo. Além dos benefícios já conhecidos à saúde, um estudo da revista científica International Journal of Food Properties afirma que quatro compostos ativos presentes na fruta aumentam as vantagens dela na alimentação.

1 — Reduz riscos de doenças cardíacas

O fitoesterol é uma substância química capaz de reduzir a absorção do colesterol no intestino, derrubando os níveis total no corpo. Ela também fortalece a saúde cardiovascular.

publicidade

2 — Desacelera o envelhecimento

Carotenoides estão presente em frutas e vegetais com cores vibrantes, como amarelo, laranja e vermelho. Com propriedades antioxidantes, eles podem ajudar a proteger as células do corpo ligadas ao envelhecimento e ao desenvolvimento.

3 — Doenças crônicas

Outro fator que beneficia quem come banana com regularidade é a proteção contra doenças crônicas, isso devido ao alto nível de antioxidantes.

4 — Anticancerígenas

Fenóis têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Isso significa que pode reduzir a inflamação no corpo e combater várias doenças, incluindo câncer, além de problemas cardíacos e neurodegenerativos.

Leia mais: “Apenas 24 países no mundo não têm brasileiros; veja lista”

5 — Antialérgico, melhora o humor e controla pressão arterial

Aminas biogênicas atuam como respostas a alergias, variação de humor e pressão arterial. No entanto, em excesso, algumas aminas biogênicas podem causar reações alérgicas ou outros efeitos indesejados em algumas pessoas. Nas bananas, porém, elas estão presentes em pequena quantidade.

6 — Melhora da digestão

Rica em fibras, a fruta inserida de forma regular na alimentação ajuda a regular a digestão e prevenir o intestino preso. Uma banana de tamanho médio tem cerca de 6 gramas de fibra — 25% da recomendação diária para as mulheres e 18% para os homens.

7 — Vitaminas e minerais

Outro benefício da banana é a grande quantidade de vitaminas (C e B6, além de precursores de vitamina A, os carotenoides) e minerais (ferro, cobre, fósforo, manganês e zinco).

Alguns compostos agem como antialérgicos e regulador de humor | Foto: Pexels

8 — Controle de açúcar no sangue

O estudo ainda afirma que a banana ajuda a absorver bem os nutrientes e a evitar o acúmulo de gordura. Isso melhora o controle do açúcar no sangue e o desempenho nos exercícios físicos

9 — Previne câncer de próstata

Antioxidantes, a luteína e o licopeno, além de poderosos, são extremamente benéficos para a saúde humana, ajudando a prevenir o risco de câncer de próstata e atuando como agentes antienvelhecimento, respectivamente

10 — Previne câncer de mama e cólon

Os compostos da banana afetam vários processos celulares, como o crescimento do tumor e a apoptose (morte celular programada). Ao inibirem a função das células tumorais, os fitosteróis podem ajudar a prevenir o crescimento e a disseminação do câncer.