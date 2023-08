123milhas emite orientações, depois de cancelar passagens

A 123milhas suspendeu anunciou a suspensão das passagens e pacotes de viagens do produto “promo”. Em razão da medida, o Porcon-SP anunciou que vai notificar à empresa.

Contudo, o que consumidor pode fazer diante, diante do ato da companhia? A 123milhas emitiu uma nota com respostas para orientar os clientes. A empresa anunciou que vai devolver o dinheiro gasto por meio de vouchers reajustados com valores acima da inflação.

Respostas da 123milhas para os clientes

Passagens já emitidas pela linha promo serão mantida?

R: Sim. Se você recebeu sua passagem, localizador ou e-ticket, sua viagem está confirmada.

O que aconteceu com o meu pedido da linha promo que ainda não foi emitido?

R: Os pedidos da linha promo (passagens e/ou pacotes com datas flexíveis), com embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, não serão emitidos. Nesse caso, estamos devolvendo integralmente os valores pagos pelos clientes, em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado, para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes na 123milhas.

Para pedidos da linha promo com embarques a partir de janeiro de 2024, é possível solicitar vouchers nas mesmas condições de quem embarcaria em 2023?

R: Sim, pode solicitar os vouchers desde já.

Entre os produtos vendidos pela 123 milhas, passagens aéreas | Foto: Alberto Ruy/Minfra

Os clientes vão perder dinheiro?

R: Não. A 123milhas devolverá integralmente o valor pago por meio de vouchers, acrescido de correção monetária de 150% do CDI ao mês — acima da inflação e dos juros do mercado. Você poderá usar os vouchers em outros produtos da 123milhas, seja para passagens aéreas, hotéis ou pacotes.

Ao usar o voucher em outros produtos da 123milhas, a empresa dá a garantia da emissão dos meus bilhetes?

R: Sim, todos os outros produtos da 123milhas são emitidos imediatamente a partir da compra.

Até quando é possível utilizar o voucher?

R: Os vouchers recebidos pelos clientes da linha promo poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da sua solicitação.

Quais são os canais oficiais disponíveis para solicitação do voucher?

R: Os vouchers poderão ser solicitados pelo site www.123milhas.com ou www.123milhas.com.br na aba PROMO 123 ou através do WhatsApp verificado (31) 99397-0210.

Quais são os canais oficiais para o uso do voucher?

R: Os vouchers deverão ser usados exclusivamente no site www.123milhas.com ou www.123milhas.com.br. Estes são os únicos canais oficiais da 123milhas para o uso dos vouchers.

Como os clientes receberão meus vouchers solicitados?

R: Depois da solicitação, o cliente o receberá até 5 dias úteis pelo e-mail cadastrado do pagante na plataforma da 123milhas.