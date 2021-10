52% da população brasileira já completou a vacinação contra covid

Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 50% da população brasileira já está vacinada contra a covid-19. Até o momento, aproximadamente 111 milhões de habitantes do país completaram o ciclo da vacinal. Esse contingente representa 52% dos 213 milhões de pessoas que vivem no Brasil.

Ao todo, aplicação de doses de imunizantes para combater a doença passa de 260 milhões. Desde a primeira injeção no fim de janeiro, o Programa Nacional de Imunização para conter a covid-19 fez, em média, quase 1 milhão de aplicações diárias.

