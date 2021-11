9 Estados não registraram mortes por covid-19 em 24 horas

De acordo com dados do Ministério da Saúde, nove Estados brasileiros não registraram mortes relacionadas à coivd-19 na segunda-feira 8. Entre eles, o Acre aparece há mais dias sem mortos com a doença (13), seguido de Amapá (7), Rondônia e Sergipe (3), Goiás (2) e Roraima, Piauí, Minas Gerais e São Paulo (1).

Segundo a contagem feita pelo governo federal, 21,8 milhões de habitantes foram contaminados pelo novo coronavírus no Brasil até ontem. Deles, 21 milhões se curaram, 609 mil morreram e 194 mil seguem em tratamento.

