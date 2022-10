‘A pauta do combate ao racismo é de todo o ser humano’

A jornalista e atual prefeita de Bauru (SP) Suéllen Rosim foi a convidada do programa As Liberais desta semana.

Entre vários assuntos, Suéllen conta que ela é a prova viva de que toda a falácia da esquerda é falsa sobre racismo na direita: “Eu sou a prova do que a esquerda tentou implantar ao longo dos anos, como se os negros só fossem de esquerda e só fossem acolhidos na esquerda”.

A prefeita complementa dizendo que, não é necessário ser uma vitima só por ser negro, ou classificar algo por conta da sua cor ou que conquistou algo por conta disso, todos tem espaço para todos com qualidade, essa é a diferença para a direita: “Na verdade a pauta do combate ao racismo, ou de qualquer tipo de preconceito é de todo o ser humano, todos nós defendemos que o ser humano precisa ser muito bem tratado, mas isso não te da a condição de ser vinculado a um único partido”.

O programa As Liberais é apresentado pelas jornalistas Branca Nunes e Paula Leal e vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, no canal da Revista Oeste no YouTube.

