Abin se manifesta sobre operação da PF contra servidores

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) publicou nota oficial na sexta-feira 20, a respeito da investigação de suposto uso indevido do sistema de geolocalização de celulares. Na manhã do mesmo dia, a Polícia Federal havia dado início à Operação Última Milha.

A agência afirmou, por exemplo, que tem trabalhado em estreita colaboração com as autoridades pertinentes, em especial a PF e o STF.

Leia na íntegra a nota oficial da Abin

Logo da Abin | Foto: Portaria Abin/Wikimedia Commons

“A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) informa que, em 23 de fevereiro de 2023, a Corregedoria-Geral da ABIN concluiu Correição Extraordinária para verificar a regularidade do uso de sistema de geolocalização adquirido pelo órgão em dezembro de 2018.



A partir das conclusões dessa correição, foi instaurada sindicância investigativa em 21 de março de 2023. Desde então, as informações apuradas nessa sindicância interna vêm sendo repassadas pela ABIN para os órgãos competentes, como Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal.

Todas as requisições da Policia Federal e do Supremo Tribunal Federal foram integralmete atendidas pela ABIN. A Agência colaborou com as autoridades competentes desde o início das apurações.

A ABIN vem cumprindo as decisões judiciais, incluindo as expedidas na manhã desta sexta-feira (20), e afastou cautelarmente os servidores investigados.

A Agência reitera que deixou de utilizar a ferramenta em maio de 2021. A atual gestão e os servidores da ABIN reafirmam o compromisso com a legalidade e o Estado Democrático de Direito.”