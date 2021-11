Academia elegeu Joca Ramiro

Na mídia, revestido de simpática e marcante nordestinidade, o jurista pernambucano José Paulo Cavalcanti, autor de um bom livro sobre a obra de Fernando Pessoa, parece um Joca Ramiro glabro, o jagunço barbudo e letrado de Grande Sertão: Veredas, vivido na televisão pelo extraordinário ator que foi Rubens de Falco.

Tendo obtido 21 dos 34 votos, Cavalcanti tornou-se o quinto integrante da bancada pernambucana. O Brasil meridional continua com a presença solitária do poeta Carlos Nejar. O jurista do Recife derrotou o professor e romancista catarinense Godofredo de Oliveira Neto, que obteve nove votos, e o poeta gaúcho Luiz Coronel, que recebeu apenas um, assim como o professor universitário Ricardo Cavaliere. Outros candidatos não receberam voto nenhum.

Também a Academia não é para principiantes e pairam sobre a instituição lugares-comuns, como o de simplesmente desconsiderar, por motivos políticos, o belo romance Saraminda, de José Sarney, em que a alternativa da personagem referencial é fazer um leilão de si mesma. Dela disse Carlos Heitor Cony: “Oito vezes virgem, oito vezes puta, traz nos olhos verdes e nos seios dourados o prazer e a desgraça”.

Pois é, mas quando se fala do ex-presidente, o costume é citar apenas Marimbondos de Fogo, que não é romance, como equivocadamente se repete, é um livro de poesia. Tem sido moda repetir Millôr Fernandes, que o definiu como “um livro que quando você larga não consegue mais pegar” e o grupo Casseta & Planeta, que o indicou como parte de uma trilogia a ser completada por Marimbondos de Porre e Marimbondos de Ressaca.

É tudo muito divertido, o brasileiro adora um deboche, mas até os jagunços letrados sabem como é complexo lidar com brasileiros que realmente mandaram e talvez voltem a mandar no país, sejam letrados como Zé Bebelo ou apedeutas como os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Michel Temer, jurista, e Fernando Collor, bacharel em ciências econômicas, já podem pleitear a vaga.

Em resumo, a Academia não é mais a Casa dos escritores brasileiros, embora às vezes até coincida que o eleito seja autor de alguns textos.