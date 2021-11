Gilberto Gil se torna novo imortal da Academia Brasileira de Letras

Por maioria absoluta, o cantor e compositor Gilberto Gil, de 79 anos, foi eleito nesta quinta-feira, 11, para a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Também concorreram o poeta Salgado Maranhão e o autor e crítico literário Ricardo Daunt. Ele obteve 21 dos 34 votos possíveis.

Gilberto Gil é um dos mais consagrados nomes da música brasileira, entre as suas mais famosas músicas estão: “Andar com fé”, “Aquele Abraço”, “Vamos Fugir” e “Cálice”. Ele vai assumir o posto em março de 2022, quando a ABL volta do recesso de fim de ano. Antes, a cadeira 20 era ocupada pelo acadêmico e jornalista Murilo Melo Filho, que morreu em maio de 2020.

Além da vida artística, ele foi embaixador da ONU para agricultura e alimentação e ministro da Cultura, entre 2003 e 2008, durante o mandato do ex-presidente Lula (PT).

Na semana passada, a atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, foi eleita por maioria absoluta à cadeira de número 17 da ABL.