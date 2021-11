Os voos privados, com 42%, é a categoria mais envolvida nos acidentes | Foto: Agência Brasil/Divulgação

Índice foi medido considerando os quatro primeiros meses do ano, com 21 eventos fatais registrados

O acidente que causou a morte da cantora Marília Mendonça na sexta-feira 5, após a queda de um avião de pequeno porte no interior de Minas Gerais, com cinco passageiros ao todo, será mais um acontecimento do tipo computado pela Agência Nacional de Aviação Civil em 2021.

Leia também:

Segundo o órgão regulador, entre janeiro e abril deste ano, o número de acidentes em voos de passageiros aumentou cerca de 12%, em comparação ao mesmo período de 2020, com 48 incidentes registrados e 21 eventos fatais. Os dados são baseados no sistema mantido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, do Comando da Aeronáutica.

-Publicidade-

Falha de motor é a principal causa das ocorrências (31,9%), seguida pela perda de controle em voo (18,5%). Os voos privados, com 42%, é a categoria mais envolvida nos acidentes. Já o táxi aéreo, modalidade que foi a utilizada pela cantora Marília Mendonça no acidente, registrou 5% no número total de ocorrências.