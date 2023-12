Acusados de matar cinegrafista da Band vão a júri popular nesta terça-feira, 11

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido dos réus Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza e manteve o júri popular do processo da morte do cinegrafista da Band TV, Santiago Andrade, para essa terça-feira, 12, às 13h.

Santiago morreu depois de ser atingido por um rojão na cabeça durante manifestações em 2013, na capital fluminense. Ele trabalhava na cobertura dos protestos para a emissora, quando sofreu o acidente. Fábio e Caio são acusados de cometer o crime. Eles respondem por homicídio qualificado, com emprego de explosivo.

A pena prevista para o crime é de 12 a 30 anos de prisão. Mesmo depois de quase dez anos, os acusados ficaram presos apenas um ano e um mês. Atualmente, eles cumprem prisão domiciliar e usam tornozeleira eletrônica.

Em entrevista à Band, a filha da vítima, Vanessa Andrade, disse que, enquanto os réus estão soltos, a família dela segue presa em um crime que ainda não foi julgado.

O julgamento estava marcado para acontecer em 2019, mas a defesa de Caio entrou com um pedido de habeas corpus, que suspendeu a sessão.

Santiago Andrade estava trabalhando na cobertura dos protestos quando foi atingido | Foto: Divulgação

Depois da marcação do júri para dezembro deste ano, os advogados dos réus pediram novamente o adiamento do julgamento. Ambos são acusados de homicídio com dolo eventual — quando se assume o risco de matar. Para a defesa, a acusação deveria ser de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

O juiz não acatou o pedido dos advogados e manteve o júri. Caso tivesse aceitado a troca da tipificação, o crime passaria a ser julgado por um juiz, e não por um júri formado por cidadãos. Além disso, a pena para homicídio culposo é inferior, de no máximo 3 anos — sem contar os agravantes.