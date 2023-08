Advogado é dopado e roubado em bar de São Paulo

Um advogado, de 34 anos, teve a mochila com notebook, celular e carteira com cartões bancários roubados. Ele foi dopado na sexta-feira 11, num bar localizado na zona oeste da cidade de São Paulo. Os criminosos sacaram R$ 15 mil da conta da vítima.

Em entrevista à TV Globo, o advogado contou que saiu do trabalho e foi ao bar para tomar cerveja. Como era um estabelecimento aberto, e a chuva começou a cair, três homens ofereceram ao advogado um lugar na mesa deles. Os homens aparentavam ter aproximadamente 50 anos.

Como o advogado foi dopado no bar

Natural de Minas Gerais, a vítima diz que o grupo ofereceu uma cachaça, que também seria mineira, mas a recusou. Passado um tempo, o advogado precisou ir ao banheiro. Ele acredita que algo foi colocado em sua cerveja nesse meio-tempo.

O advogado relata que acordou sob efeito da substância e contou com a ajuda de um desconhecido, que pediu um táxi para a vítima voltar para casa. No outro dia, ele registrou um boletim de ocorrência.

Criminosos teriam batizado a cerveja | Foto: Reprodução

“Apaguei e acordei no mesmo local, no mesmo bar, mas já estava com as portas fechadas”, disse o advogado. “Não havia mais nenhum cliente no estabelecimento. Não recolheram nem a minha mesa, não recolheram a minha cadeira, não me acordaram, e só acordei sem a minha mochila.”

O advogado diz que os bandidos levaram tudo dele, menos a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A vítima tirou uma foto com o grupo, enquanto conversavam. Um dos bandidos foi encontrado quatro dias depois do roubo, na Praça da Sé. O advogado usou o rastreador do celular para conseguir encontrá-lo. No local, o advogado reconheceu o criminoso.

Para ter certeza de que não tinha se enganado, o advogado ligou para o número do aparelho roubado, que tocou no bolso do suspeito. Ele logo acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Com o criminoso estavam os cartões da vítima e de outras pessoas, aparelhos de celular, uma maquininha de cartão e R$ 4,2 mil em dinheiro.