Polícia prende principal fornecedor de drogas da cracolândia

Mardel Vidal da Silva, de 44 anos, é o principal suspeito de fornecer drogas para a cracolândia, no centro de São Paulo. O criminoso foi monitorado durante um mês pela Polícia Civil e acabou preso na quarta-feira 26.

A prisão ocorreu na Rua dos Andradas, em Santa Ifigênia. No apartamento dele, a polícia encontrou R$ 12 mil e 1,5 quilo de crack.

publicidade

Conforme as investigações, o traficante alugava um apartamento em nome de uma mulher para armazenar e distribuir os entorpecentes. Ele comprava e preparava a droga no litoral paulista, onde ia semanalmente buscar a droga e a trazia para vender no centro da capital.

Leia também: Tarcísio volta a falar em ‘internação compulsória’ na cracolândia

“A prisão tem a sua relevância não pela quantidade de droga apreendida, mas pelo processo de desarticulação do crime organizado com a prisão do principal abastecedor”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante coletiva de imprensa.

Passagens pela polícia

O traficante preso ontem pelos policiais acumula dez passagens pelos crimes de furto, roubo, estelionato, receptação, além do tráfico de drogas.

Os investigadores solicitaram a prisão temporária do criminosos por 30 dias, que foi aceita pela Justiça paulista.

Operações na cracolândia

Cúpula da Secretária de Segurança Pública de São Paulo durante coletiva de imprensa | Foto: Divulgação

A operação de ontem foi a terceira fase de uma ação iniciada em 14 de junho, quando foram presas 16 pessoas.

A segunda fase ocorreu no sábado 22, com 18 prisões. A operação deflagrada pela Polícia Civil tinha como objetivo prender 35 pessoas.

Segundo os delegados responsáveis pelo caso, elas foram flagradas durante a venda de pedras de crack por meio de imagens captadas via câmeras de segurança e drones.

Dos 18 presos, seis foram libertados por ordem da Justiça. Os suspeitos, de acordo com a polícia, atuavam em funções de apoio a traficantes, como ajudar no direcionamento de usuários de drogas até as barracas onde a droga é exposta em caixotes de madeira e placas de vidro.

Leia mais: PCC proíbe roubo e furto de celulares na região da cracolândia