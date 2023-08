AGU manda apurar fake news sobre transplante de Faustão

A Advocacia-Geral da União (AGU) determinou a apuração da divulgação de fake news e desinformação sobre o transporte de coração a que foi submetido o apresentador de televisão Fausto Silva, o Faustão.

Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, a apuração será feita pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), órgão criado em janeiro sob muitas críticas, já que o Poder Executivo pode decidir o que é verdade e o que é desinformação.

Segundo o Ministério da Saúde, o programa público de transplantes de órgãos, tecidos e células brasileiro é considerado o maior do mundo. Entretanto, em razão da rapidez com que Faustão conseguiu um coração para o transplante, muitas pessoas, em publicações nas redes sociais, questionaram os critérios e a transparência do programa. O apresentador ficou sete dias na fila.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Messias classificou as postagens como “fake news sobre o Sistema Nacional de Transplantes (SNT)”. “Determinei a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD) que avalie a situação e atue de imediato na proteção dessa importante política pública para o país.”

Faustão era o segundo da fila de prioridade de transplante

De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o responsável por 88% dos transplantes realizados no país e “tem empenhado esforços, sobretudo, na formulação de estratégias que visem ao aumento da oferta e redução do tempo de espera pelos pacientes em lista”. Em quantidade, o Brasil é o segundo país que mais realiza transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos.

No caso de Faustão, em razão do estado de saúde grave, o apresentador ocupava o segundo lugar da fila de espera por um coração. A equipe médica do paciente do primeiro lugar da fila recusou o órgão. Então, os médicos responsáveis pelo apresentador aceitaram a oferta do coração na madrugada do domingo 27.

O apresentador tem o tipo sanguíneo B, para o qual o tempo de espera por um transplante de coração costuma ser de um a três meses. A cirurgia dele foi realizada 22 dias depois de ser internado no Hospital Albert Einstein.

Segundo o painel do Sistema Nacional de Transplantes, quase 400 pessoas aguardam um novo coração no Brasil.