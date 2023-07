O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta sobre a ocorrência de fenômenos climáticos adversos em partes do Brasil a partir de quarta-feira 12. De acordo com o órgão, áreas do país irão encarar ciclone extratropical, frente fria e fortes rajadas de vento.

Conforme a previsão do Inmet, que realizou coletiva de imprensa nesta terça-feira, 11, um ciclone extratropical irá se formar sobre a Região Sul na quarta. Em decorrência disso, o litoral do Rio Grande do Sul deve registrar rajadas de vento que podem superar 110 quilômetros por hora.

Ainda de acordo com a previsão do tempo, o novo ciclone deve atuar em pontos do Rio Grande do Sul (litoral e serra) e Santa Catarina (serra, sul e leste) no decorrer da madrugada de quinta-feira 13. A expectativa é que as rajadas sejam ainda mais fortes nesse momento, com os ventos chegando a 115 quilômetros por hora em algumas áreas.

No decorrer da quinta, o ciclone, contudo, deverá avançar para alto-mar. Mesmo assim, a previsão do tempo indica a ocorrência de fortes ventos. Isso ocorrerá, sobretudo, da faixa que vai do litoral gaúcho ao litoral sul do Estado do Rio de Janeiro. Tal condição, a saber, deve se manter na sexta-feira 14.

O novo ciclone extratropical deve avançar para a Região Sudeste | Foto: Divulgação/Inmet

Alerta para ciclone extratropical, rajadas de vento e frente fria

O alerta para a formação de um novo ciclone extratropical e a consequente ocorrência de rajadas de vento não são os únicos pontos de atenção por parte do Inmet. Isso porque a previsão é de registro de uma nova frente fria. Além disso, ressaca marítima pode acontecer.

A ressaca, por exemplo, foi item de destaque em comunicado da Marinha. De acordo com a Força Armada, a faixa litorânea que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo deve registrar ondas de até 4,5 metros de altura de quarta a sexta-feira 14.

A equipe do Inmet reforça que o ciclone extratropical vai estar associado a uma frente fria. E ela avançará, ao decorrer de quinta-feira, para além da Região Sul. Tal condição deve ocorrer sobre áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e em Rondônia, na Região Norte. Ou seja, a expectativa é que a frente fria avance por localidades de cinco dos seis biomas brasileiros: pampa, Mata Atlântica, cerrado, pantanal e Amazônia.

Foto: Divulgação/Inmet

No decorrer dos próximos dias, o frio vai persistir. Com a queda das temperaturas, há o risco de registro de geada sobre a Região Sul, o Estado de São Paulo (centro e leste) e o sul de Minas Gerais. Mas isso não irá durar por muito tempo, avisa o Inmet. “A atuação do ar frio será rápida, e, a partir da tarde de sábado 15, as temperaturas entrarão em gradativa elevação pelo centro-sul do país.”

