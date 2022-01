“Alerta máximo”: Usina Carioca ameaça cidades mineiras

A prefeitura de Pará de Minas MG divulgou um comunicado com status de “alerta máximo” recomendando que moradores na vizinhança da Usina do Carioca deixem suas casas imediatamente. A causa para o alerta é o “alto risco de rompimento da barragem” e segundo o jornal Correio Braziliense, o alerta é dirigido também a moradores de municípios vizinhos, como Onça do Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará.

Este foi o aviso da prefeitura divulgado pelas redes sociais:

Foram montados pontos de apoio para pessoas que não tenham parentes próximos ou outro destino para se refugiar. Os pontos funcionam no bairro do Carioca, no posto de saúde e num salão ao lado da igreja principal.

Este vídeo mostra um soldado do Corpo de Bombeiros apelando à população para que abandone o local:

A localização da região ameaçada, a oeste de Belo Horizonte: