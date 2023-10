Alerta: Região Sul vai sofrer com frente fria e mais chuvas

Uma frente fria vai intensificar as chuvas na Região Sul do Brasil durante a semana. Os Estados de Santa Catarina e Paraná, por exemplo, já estão sofrendo com o mau tempo nos últimos dias, com enchentes em diversas áreas.

O Paraná é o Estado mais afetado da Região Sul, segundo a Defesa Civil. Nesta segunda-feira, 30, mais de 38 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas e cerca de 30 mil imóveis foram danificados em 70 cidades paranaenses.

A cidade onde houve mais tempestades no Paraná foi Santa Izabel do Oeste. Ali choveu o total de 360 mm em 72 horas, o que gerou grandes alagamentos e deixou diversas famílias desabrigadas.

Segundo o Metsul Meteorologia, a previsão para o Paraná é de mais chuva durante a semana. Os números podem superar os 500 mm em uma semana no oeste do Estado. Todos os dias devem registrar chuvas na maioria dos municípios do Paraná.

????Trator pulverizador quase coberto próximo a ponte do Rio Siemens em Capanema no Paraná. Umas das maiores enchentes de todos os tempos no sudoeste.@Top_Disaster #enchente #mudancaclimatica pic.twitter.com/8AN2tP96e5 — Sebastian Barbosa Oficial (@SebastianHKD) October 28, 2023

Em Santa Catarina também deve haver tempestades. A previsão é de altos volumes de chuvas durante a semana. A região oeste do Estado é a que deve sofrer mais, com marcas de 100 mm a 150 mm na soma da semana em diversas cidades.

Já no Rio Grande do Sul, a frente fria deve derrubar as altas temperaturas que vinham sendo registradas no Estado, que chegaram a 34°C. As chuvas também devem avançar na região.