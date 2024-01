Alerta vermelho: fim de semana começa com ‘grande perigo’ de acumulado de chuva no RJ e em SP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite alerta vermelho em decorrência de acumulado de chuva em faixa que abrange partes dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ativo desde o início da madrugada deste sábado, 13, o aviso tem previsão de permanecer ativo até as 10 horas de hoje.

Conforme o Inmet, alerta vermelho representa “grande perigo” para a ocorrência de eventuais problemas por causa de fenômenos climáticos adversos. Para o acumulado de chuva desta vez, o instituto meteorológico avisa que o volume de água pode ultrapassar os 100 mm na área afetada pelo alerta vermelho.

Em razão disso, regiões paulistas e fluminenses podem ter que lidar com transtornos. Rios, por exemplo, correm o risco de transbordar na manhã deste sábado.

“Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios”, informa o Inmet. “Grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.”

Diante da possibilidade do acumulado de chuva, o instituto, que é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, lista quatro instruções para quem estiver na área de atuação do alerta vermelho da manhã deste sábado:

desligar aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia; observar alteração nas encostas; permanecer em local abrigado; e em caso de situação de inundação, ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Área afetada pelo alerta vermelho de acumulado de chuva

Inmet avisa: vai chover em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Freepik

O alerta vermelho de acumulado de chuva da manhã deste sábado abrange, de acordo com o Inmet, 19 municípios. Em geral, eles estão localizados no litoral norte paulista, no litoral sul fluminense e em parte da região da Serra do Mar.

Confira, a seguir, a lista das cidades que estão em alerta por causa da chuva:

São Paulo

Arapeí, Areias, Bananal, Caraguatatuba, Cunha, Ilhabela, Lagoinha, Natividade da Serra, São José do Barreiro, São Luiz do Paraitinga, Silveiras e Ubatuba.

Rio de Janeiro

Angra dos Reis, Barra Mansa, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, Piraí e Rio Claro.

Mapa da área de atuação do alerta vermelho da manhã deste sábado, 13 | Foto: Reprodução/Inmet

