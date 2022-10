Alunos da USP dão ‘dicas’ de como usar drogas

O Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), instruiu os alunos da instituição a como usarem drogas. As “recomendações”, que tratam de cocaína, ecstasy, LSD, entre outros entorpecentes, valem para a “Peruada”, festa organizada pelo centro acadêmico, que ocorre nesta sexta-feira, 21.

“Como em qualquer festa, a diversão, para muitos, inclui o consumo de drogas”, diz uma publicação compartilhada no perfil oficial do evento e do centro acadêmico, com o nome “Política de Redução de Danos”. “Pensando na redução de danos à saúde, nós do XI vamos deixar algumas dicas para quem vai utilizar essas substâncias na Peruada: álcool, cocaína, ecstasy, loló, MD, LSD e maconha.”

Em relação ao consumo de cocaína, por exemplo, o centro acadêmico orienta que os usuários não compartilhem canudos e nem usem cédulas de dinheiro. Além disso, a publicação indica a higiene das narinas com água ou soro fisiológico após as doses. A Peruada é uma manifestação político-carnavalesca organizada há décadas pelos estudantes da instituição.

Procurada pela reportagem, a USP informou que não possui nenhuma relação nem com a festa e nem com a postagem. “A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo não responde pelos atos do Centro Acadêmico XI de Agosto”, disse a entidade a Oeste.

