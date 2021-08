Ana Marcela Cunha ganha medalha de ouro na maratona aquática

A nadadora Ana Marcela Cunha conquistou nesta terça-feira, 3, a medalha de ouro nos 10 quilômetros da maratona aquática feminina. Trata-se do primeiro pódio da atleta brasileira, que se tornou a primeira mulher a ganhar a medalha de ouro em prova de natação nos Jogos de Tóquio.

MAIS UMA MULHER NORDESTINA GANHANDO O OURO!! Parabéns, Ana Marcela Cunha, ouro na maratona aquática (10km).🥇🇧🇷 #tokyo2020 pic.twitter.com/Pdz8HCecCg -Publicidade- — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 3, 2021

Com o resultado, as mulheres quebram o recorde histórico de medalhas em uma mesma edição, com oito. Antes do pódio de Ana Marcela, o país tinha dois ouros, duas pratas e dois bronzes, além de uma sétima medalha, garantida graças a uma semifinal do boxe com Beatriz Ferreira.

O recorde histórico era de sete pódios — conquistados na Olimpíada de Pequim, em 2008. Na ocasião, foram dois ouros, uma prata e quatro bronzes.

