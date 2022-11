Anac autoriza operação de companhia low cost no Brasil

A JetSmart deve começar as rotas no início de dezembro para a Argentina | Foto: Divulgação

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou o início das operações internacionais de mais uma companhia aérea low cost (de baixo custo) no país, a chilena JetSmart Airlines. A empresa sinalizou que deve começar as rotas no início de dezembro para a Argentina.

As empresas low cost oferecem preços mais baixos para os clientes, o que acaba sendo um atrativo a mais para os consumidores. Isso ocorreu a partir de flexibilizações que ampliaram a liberdade de atuação e a observância de padrões internacionais, como a Medida Provisória do Voo Simples. Segundo a Anac, as mudanças regulatórias tornaram o mercado nacional mais atrativo para as empresas e ampliaram a concorrência nos últimos anos. Um dos fatores que teriam tornado o país mais interessante para as companhias aéreas foi o fim da gratuidade no despacho de bagagens, aprovado no ano anterior.

Agora, são quatro empresas consideradas de baixo custo que estão operando no mercado aéreo brasileiro. De acordo com a Anac, além da chilena JetSmart, outras companhias aéreas já possuem autorização para realizar operações regulares internacionais no país. São elas: a chilena SKY Airlines, a argentina Flybondi e a colombiana Viva Air.

