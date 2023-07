Ancelotti põe Seleção Brasileira no banco de reservas

Em diversas ocasiões, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, disse que Carlo Ancelotti será o treinador da Seleção Brasileira. Mas essa história ainda parece incerta, segundo o jornal espanhol Marca.

O periódico relatou que Ancelotti deixou claro à CBF que sua prioridade absoluta é o Real Madrid — no presente e no futuro, contrariando o que havia dito Ednaldo Rodrigues.

publicidade

Quando Fernando Diniz foi apresentado, há dez dias, o presidente da entidade que comanda o futebol brasileiro garantiu que o italiano será o treinador da Seleção Brasileira no próximo ano, a partir da Copa América de 2024.

“Ele [Carlo Ancelotti] vai estar, pode ter certeza”, disse Ednaldo, no dia da apresentação de Diniz. De acordo com o Marca, o treinador italiano ouvirá a Seleção Brasileira apenas se deixar o Real Madrid.

Por que a Seleção Brasileira pode ficar sem Ancelotti?

Por enquanto, o veterano treinador italiano não tem esse pensamento e está desconfortável com a postura da CBF. Ancelotti teria pedido a Ednaldo que baixasse o tom de suas declarações e que diminuísse a pressão sobre eventual vinda ao Brasil.

Leia também: “Bolsonaro nega que tenha pedido saída de Tite da Seleção”

As falas de Ednaldo que cravam Ancelotti na Amarelinha também não têm agradado ao Real Madrid. Os dirigentes do clube, no entanto, conversaram com o treinador. O clima voltou à normalidade posteriormente, com o início da pré-temporada no futebol espanhol.

CBF e Real Madrid se reuniram no começo desta semana para discutir o futuro de Ancelotti. José Ángel Sánchez, principal executivo de futebol do clube, e o presidente Florentino Pérez estavam presentes.

Quem é Carlo Ancelotti, o escolhido pela CBF

Ancelotti venceu quatro Ligas dos Campeões | Foto: Reprodução/Twitter/Carlo Ancelotti

O italiano tem 64 anos de idade. Em seu currículo, ganhou a Liga dos Campeões nas temporadas 2013/14 e 2021/22, com o Real Madrid; e nas temporadas 2002/03 e 2006/07, com o Milan.

Ele ainda coleciona títulos nacionais pelo Chelsea, pelo Paris Saint-Germain e por outras equipes do futebol europeu.

Assim como a Seleção Brasileira, o Real Madrid também passa por reformulação. O time espanhol anunciou recentemente a saída de importantes nomes do elenco, como Karim Benzema, Eden Hazard e Marco Asensio.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado