Tite deixa a Seleção Brasileira

Treinador anunciou a decisão logo depois do jogo contra a Croácia, que terminou com a derrota dos pentacampeões

O técnico Tite confirmou, nesta sexta-feira, 9, em coletiva de imprensa, que deixará o comando da Seleção Brasileira. A declaração foi proferida depois do jogo entre Brasil e Croácia, que terminou com a derrota dos pentacampeões.

“Fim de ciclo”, anunciou o treinador. “Já havia colocado há mais de um ano e meio isso. Não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe.”

O treinador foi para o vestiário logo após o zagueiro Marquinhos perder a cobrança que sacramentou a eliminação brasileira. Indagado se não deveria permanecer em campo, visto que é o comandante da Seleção, Tite respondeu: “Talvez pudesse fazer isso, mas, seguramente, os jogadores sabem quanto orgulho tenho do trabalho, de estar junto e do comprometimento que tenho com o trabalho que desenvolvi.”

A Seleção Brasileira vencia por 1 a 0 até os 115 minutos de jogo. Restando apenas cinco minutos para o fim da partida, os croatas conseguiram um contra-ataque e empataram o confronto. Nos pênaltis, os europeus venceram por 4 a 2.

‘Até o fim do Mundial’

Em fevereiro, durante entrevista ao programa esportivo Redação SporTV, Tite havia dito que encerraria sua passagem pela Seleção Brasileira ao fim da Copa do Catar.

“Estou muito focado no trabalho”, afirmou o treinador, ao ser interpelado sobre a possibilidade de deixar a Seleção Canarinho. “Tive uma oportunidade que muitos outros profissionais não tiveram ao longo de nossa história. Não convém responder agora se essa será minha última Copa do Mundo, mas tenho consciência do meu ciclo. Esse ciclo vai até o fim do Mundial.”

O treinador, de 60 anos, chegou à Seleção depois de conquistar títulos por diversos clubes, especialmente pelo Corinthians. No alvinegro, Tite venceu o Campeonato Paulista (1), o Campeonato Brasileiro (2), a Libertadores da América (1), a Recopa (1) e o Mundial de Clubes.

