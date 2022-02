O medicamento é o primeiro com indicação profilática | Foto/Reprodução: Anvisa

Evusheld é o primeiro remédio autorizado no Brasil com indicação para uso profilático

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira, 24, por unanimidade, o uso emergencial em caráter experimental de mais um medicamento contra a covid-19. O Evusheld (cilgavimabe + tixagevimabe) é o sétimo remédio no Brasil para tratamento do coronavírus.

O medicamento é o primeiro autorizado no país com indicação para uso profilático, ou seja, em indivíduos que não estão infectados com a covid-19, e é composto por dois frascos para aplicação intramuscular.

Em nota, a Anvisa disse que para a aprovação do remédio considerou que pessoas imunocomprometidas — que possuem os mecanismos de autodefesa do corpo comprometidos — estão mais vulneráveis a ter uma resposta imunológica menor à vacinação contra a covid-19.

Para a aprovação, a agência nacional também levou em conta a existência de pessoas que possuem contraindicação à vacina contra covid-19, por exemplo, em razão de reação alérgica. O pedido de uso emergencial foi apresentado pela empresa AstraZeneca em 17 de dezembro de 2021.

Atualmente, o mesmo medicamento possui aprovação para uso emergencial pela Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA, assim como pelas autoridades reguladoras da França, Israel, Itália, Barein, Egito e Emirados Árabes Unidos. Entretanto, ele ainda está em análise pela Agência Europeia de Medicamentos.

Indicação para tratamento da covid-19

A autorização de uso emergencial do medicamento é indicado para pessoas a partir de 12 anos, pesando no mínimo 40 quilos, e que apresente comprometimento imunológico moderado a grave.

A medicação também é indicada para quem não pode receber qualquer tipo de vacina disponível contra covid-19 por causa de reação alérgica grave. A Anvisa destaca que o medicamento não substitui a vacinação em pessoas que não possuem contraindicações aos imunizantes.