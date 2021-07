Anvisa autoriza estudo para 3ª dose da vacina da Oxford

O imunizante foi desenvolvido pela AstraZeneca em parceria com a universidade britânica

Nesta segunda-feira, 19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a AstraZeneca a fazer um estudo para o uso da terceira dose de sua vacina contra a covid-19 — o produto foi desenvolvido pela farmacêutica em parceria com a Universidade de Oxford.

A aplicação será feita entre 11 e 13 semanas depois da segunda dose. O ensaio clínico contará com voluntários de idade entre 18 e 55 anos, todos sem comorbidades, nos Estados da Bahia (1,5 mil), Rio de Janeiro (1,5 mil), Rio Grande do Sul (3 mil voluntários), Rio Grande do Norte (1,5 mil) e São Paulo (2,5 mil).

