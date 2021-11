Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina CanSino

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, na quarta-feira 10, um pedido de uso emergencial da vacina de dose única fabricada pelo laboratório chinês CanSino contra a covid-19.

A solicitação foi feita pela empresa Biomm, que representa o laboratório no Brasil. Segundo a Anvisa, o pedido já está em análise.

Não é a primeira vez que uma empresa pede autorização para aplicação da vacina no país. Em maio, a empresa Belcher Farmacêutica do Brasil enviou o pedido de autorização, mas o imunizante não chegou a ser avaliado pela Anvisa porque o laboratório chinês rompeu o acordo comercial com a sua empresa representante.

-Publicidade-

Na época, a Belcher Farmacêutica informou que a vacina da CanSino foi testada em 40 mil voluntários maiores de 18 anos em 5 países: Paquistão, Rússia, Chile, México e Argentina.

Os estudos de fase 3 apontaram que depois de 28 dias da aplicação do imunizante houve redução de 68% no número de casos sintomáticos da covid-19, e 95% nos casos graves da doença.