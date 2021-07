Aos 101 anos, morre o ator e dublador Orlando Drummond

Com o agravamento de uma crise iniciada com uma infecção urinária, morreu no Rio de Janeiro o ator e dublador Orlando Drummond. O ator fazia o papel de Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo (programa hoje reprisado no Canal Viva) e era o dublador de vários personagens de desenhos animados — Scooby Doo, Popeye, o Vingador (de Caverna do Dragão) e Alf, o ETeimoso.

Orlando Drummond Cardoso nasceu em 18 de outubro de 1919 no Rio de Janeiro. Seu primeiro personagem famoso foi Seu Peru, que estreou em versão para o rádio. Segundo a Wikipedia, entrou para o Livro Guinness dos Recordes por dublar o personagem Scooby Doo por mais de 35 anos.

Drummond ainda participou de novelas e filmes e dublou dezenas de personagens, entre eles o chefe M de James Bond. Faleceu aos 101 anos e deixa dois filhos, cinco netos (três dos quais também dubladores) e três bisnetos.