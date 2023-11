O governo de São Paulo aplicou, por meio do Procon, uma multa de R$ 12,7 milhões à Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia na capital paulista e em outros 23 municípios do Estado, pela interrupção prolongada do serviço. O apagão ocorreu no começo do mês.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

No início do mês, diversas áreas da Região Metropolitana de São Paulo ficaram às escuras após uma forte chuva. Alguns imóveis chegaram a ficar quatro dias sem luz. Teve localidades que o fornecimento de energia elétrica só voltou à normalidade depois de uma semana.

Procurada, a companhia não se manifestou até a publicação desta reportagem. Na decisão, o órgão atribui à empresa o descumprimento do Código de Defesa do Consumidor devido à queda de energia por mais de 48 horas seguidas. A sanção foi imposta com base em reclamações registradas na plataforma Procon-SP Digital e em postos de atendimento presencial desde o último dia 3, quando houve o temporal.

A empresa chegou a ser notificada e apresentou argumentos. Naquele dia, a chuva provocou a queda de árvores, que caíram sobre fios e, em alguns casos, derrubaram postes.

O governador Tarcísio de Freitas tem evitado culpar a Enel e propôs alterações no modelo de contrato firmado entre empresas do setor e a União, ente detentor do poder concedente e que firma tais acordos.

Enel: apagão, multa e um problema bilionário

A concessionária Enel pediu ‘sinceras desculpas’ aos clientes da Região Metropolitana de São Paulo pela demora de quase uma semana em restabelecer a energia elétrica | Foto: Reprodução/Redes sociais

A falta de distribuição de energia elétrica durante dias em parte da Grande São Paulo provocou prejuízos na casa do bilhão de reais. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o apagão foi responsável fazer com que ao menos R$ 1,3 bilhão deixasse de ser faturado. A FecomercioSP citou, por exemplo, que alimentos precisaram ser descartados por causa da ausência de refrigeração adequada.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado