Jô Soares morre, aos 84 anos

José Eugênio Soares nasceu em 1º de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Flickr

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 5, aos 84 anos, o apresentador, ator, escritor, diretor e humorista Jô Soares. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo desde o dia 28 de julho, para tratar uma pneumonia. A informação foi confirmada por sua ex-mulher Flavia Pedras nas redes sociais.

“Viva você, meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo”, escreveu ela.

José Eugênio Soares nasceu em 1º de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Trabalhou nas emissoras Continental, TV Rio, Tupi, Excelsior, Record, SBT e na Globo.

Em todas as suas inúmeras atividades artísticas, Jô Soares teve o humor como marca registrada. Foi seu ponto de partida e sua assinatura no teatro, na TV, no cinema, nas artes plásticas e na literatura.

Em 1987, Jô Soares comandou o programa Jô Soares onze e meia, exibido pelo SBT, rendendo mais de 6 mil entrevistas. Ele retornou à Globo em 2000, quando estreou o Programa do Jô.

Jô Soares também atuou com destaque na imprensa e foi um autor best-seller. Nos anos 1980, escreveu com regularidade nos jornais O Globo e Folha de S.Paulo e para a revista Manchete. Entre 1989 e 1996, assinou uma coluna na Veja. Também escreveu cinco livros, sendo quatro romances.