Araçatuba: sistema de segurança impede roubo de R$ 90 milhões

Assim que a porta da sala-cofre foi explodida, um conjunto com lâminas e tinta inutilizou as cédulas

A agência do Banco do Brasil (BB) de Araçatuba assaltada em 30 de agosto tinha cerca de R$ 90 milhões em dinheiro armazenados. A maior parte desse valor, no entanto, foi destruída antes que os criminosos tivessem a chance de concretizar o roubo.

Assim que a porta da sala-cofre foi explodida, um sistema com lâminas e tinta inutilizou as cédulas sem prejuízo para a instituição. O Banco Central apenas reimprime o dinheiro. Os bandidos invadiram outras duas agências e estima-se que a quadrilha tenha conseguido R$ 2 milhões em dinheiro e cerca de 5 milhões em joias.