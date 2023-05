Arcebispo do RJ sofre assalto e fica sem veículo e relógios

O cardeal-arcebispo dom Orani João Tempesta, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi vítima de um assalto, na sexta-feira 12, por volta das 22h30. Ele retornava do Terço pela Paz, rezado em Bangu, quando bandidos o abordaram. O episódio ocorreu na Avenida Brasil, no bairro Barros Filho.

Os assaltantes levaram o veículo de dom Orani, celulares do arcebispo e de seu motorista, o anel episcopal, paramentos utilizados nas missas, o báculo (cajado) e relógios.

Tanto o arcebispo quanto o motorista saíram ilesos. Apesar do ocorrido, o arcebispo decidiu manter sua agenda inalterada.

Em nota, a Arquidiocese do Rio explicou que, depois do crime, o sacerdote e seu motorista receberam ajuda de um casal, que conduziu as vítimas até a casa do arcebispo.

Mais um assalto

Dom Orani Tempesta | Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Dom Orani Tempesta já foi vítima de assaltos no Rio em duas ocasiões anteriores. Em 2014, enquanto estava em Santa Teresa, o carro em que ele se encontrava foi abordado por criminosos. Um dos assaltantes reconheceu o cardeal e se desculpou. Mas, ainda assim, levaram pertences dele e de outras pessoas no veículo.

No ano seguinte, o arcebispo teve seu carro roubado novamente. Ele estava retornando de uma missa, acompanhado de um casal e do motorista, quando foi abordado por quatro criminosos em Quintino, zona norte da cidade. O veículo foi levado durante o assalto.