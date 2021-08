Arrecadação federal de impostos sobe 35% em julho

No acumulado do ano, impostos recolhidos ultrapassam R$ 1 trilhão | Foto: Reprodução/Pixabay

A arrecadação federal somou mais de R$ 171 bilhões em julho e atingiu o maior resultado para o mês da série histórica iniciada há 27 anos. A informação foi divulgada pela Receita Federal nesta quarta-feira, 25. O resultado representa um aumento de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a julho, o total de impostos e contribuições recolhidos ultrapassou R$ 1 trilhão, valor 26% superior ao registrado nos sete primeiros meses de 2020.

Leia mais: “Arrecadação federal atinge novo patamar histórico com alta de 24,49%”

Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a arrecadação deste ano deve vir R$ 270 bilhões acima do previsto. “Há efeito da inflação, mas há inequívoco e vigoroso crescimento econômico”, disse. “Os fundamentos fiscais estão mais robustos ainda. Ou seja, o déficit de 1,7% [do PIB em 2021] está caminhando para 1,5%, 1,4%, e, possivelmente, já há um superávit no ano que vem pelo ritmo da retomada de crescimento”, completou.

-Publicidade-

Reportagem especial: “Reforma tributária tem pontos positivos, mas frustrou expectativas, dizem analistas”