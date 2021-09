Artista brasileiro é demitido da Marvel Comics após ilustração pró-Bolsonaro viralizar na internet

A Marvel Comics, editora de quadrinhos norte-americana, recentemente informou que o ilustrador brasileiro Joe Bennett não trabalha mais na empresa, encerrando um relacionamento profissional de 27 anos.

Sem entrar em maiores detalhes, a editora tomou a decisão após o roteirista Al Ewing, parceiro de Joe Bennett no título The Immortal Hulk, publicar duras críticas ao trabalho do brasileiro —, em grande parte motivadas por uma ilustração de 2017, em que o artista representava seu apoio ao então deputado Jair Bolsonaro.

“Tem uma imagem feita por Joe Bennett em 2017 circulando. Não vou compartilhá-la, mas a vi e é repreensível. (…)”, escreveu Al Ewing. “Um espadachim de armadura, que acredito ser Bolsonaro por conta dos comentários de Joe, massacrando pessoas pequenas em fuga, com dentes enormes e orelhas de rato. E grandes narizes. Um deles fantasiado de Drácula.” “Já falei sobre isso nos bastidores, mas isso não é conforto para as pessoas atingidas por esse tipo de propaganda brutal. Minha falta de repúdio publicamente visível decepcionou as pessoas, e eu peço desculpas.”

No desenho de Bennett, Bolsonaro é representado como um cavaleiro de armadura empunhando uma espada luminosa, enquanto alguns de seus adversários políticos como Lula, Dilma Rousseff e Aécio Neves, desenhados de forma caricata semelhante a ratos, fogem. Para os críticos, essa representação sinalizaria um suposto viés anti-semita do autor, já que a propaganda de guerra nazista costumava representar os judeus na forma de ratos.

Até o presente momento, Joe Bennett, que vivia o ápice de sua carreira profissional, indicado recentemente a alguns dos mais relevantes prêmios da indústria pelo título The Immortal Hulk, não se manifestou sobre o assunto nem anunciou nenhum projeto futuro.