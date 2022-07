‘As Liberais’ estreia hoje e recebe Ana Paula Henkel

As jornalistas Paula Leal e Branca Nunes recebem Ana Paula Henkel, comentarista do canal Jovem Pan e colunista da Revista Oeste. O programa será transmitido nesta terça-feira, 5, às 20h30, no canal da Oeste no YouTube.

Os assuntos abordados durante o programa vão desde a carreira como ex-atleta olímpica de vôlei, até temas como política brasileira. Ana Paula também contou como recebeu o convite para integrar o time de colunistas da Oeste.

As liberais vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, e vai entrevistar mulheres de relevância no cenário nacional.

Quem é Ana Paula Henkel

Pesquisadora associada do Instituto Ronald Reagan, é hoje arquiteta e analista política. Ex-atleta, atuou pela Seleção Brasileira de Voleibol e disputou quatro Olimpíadas. Foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, Estados Unidos, pelo vôlei de quadra. É bicampeã mundial no vôlei de praia. Tornou-se um dos principais nomes femininos do pensamento liberal-conservador. Vive em Los Angeles, onde cursa Ciência Política pela Ucla, e é colaboradora da Rádio Jovem Pan.