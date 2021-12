Auxílio emergencial recebido indevidamente é requisitado pelo governo

Aplicativo do auxílio emergencial | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Cidadania está requisitando a devolução voluntária de recursos recebidos indevidamente por meio do auxílio emergencial. O governo federal envia os pedidos por mensagens de SMS. Dessa forma, até esta terça-feira, 30, cerca de 625 mil brasileiros receberão as mensagem solicitando as quantias.

Esse é o terceiro lote com os avisos para devolver os pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial. De acordo com a pasta, os ressarcimentos atingiram cerca de R$ 66 milhões entre 18 de agosto e 18 de novembro.

O programa permitiu que a União destinasse ajuda financeira para cidadãos em situação vulnerável. Entretanto, auditorias no sistema apontaram que parte dos beneficiários não se enquadrava no perfil.

-Publicidade-

Também formam a lista beneficiários que recebem o Auxílio Brasil — antigo Bolsa Família — via Cadastro Único e que precisam fazer a devolução. Da mesma forma, as autoridades mandam as notificações para os trabalhadores que declararam o Imposto de Renda e foram avisados para fazer a restituição da ajuda, mas ainda não fizeram o pagamento.

Outro grupo inclui pessoas que recebem um benefício assistencial do governo federal, como aposentadoria, seguro-desemprego ou Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Além disso, quem tinha vínculo empregatício quando requereu o auxílio emergencial também terá de ressarcir o dinheiro.