Avião de Marília Mendonça atingiu torre de transmissão antes da queda

A Aeronáutica vai apurar as causas do acidente. | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Companhia Energética de Minas Gerais divulgou nota na sexta-feira 5, informando que o avião bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição da empresa, em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A Aeronáutica apura diversas hipóteses para o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e outras quatro pessoas.

O avião, um bimotor King Air da Beech Aircraft, fabricado em 1984, decolou de Goiânia e caiu em uma cachoeira a 2 quilômetros da pista onde faria o pouso, segundo informou a Polícia Militar mineira.



-Publicidade-

Informações preliminares relatadas por pilotos que sobrevoaram a região próximo ao momento do acidente e também de testemunhas são de que o avião “rasgou” fios de alta tensão ligadas a uma torre próximo ao local.

“O avião caiu em um local de difícil acesso. A gente ainda não pode falar a causa da queda da aeronave, mas é fato que há destroços de uma antena que sugere que a aeronave tenha colidido antes de cair no local”, disse o delegado Ivan Lopes Sales.

Velório

Os corpos da cantora Marília Mendonça, do tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Ribeiro foram liberados pelo Instituto Médico Legal de Caratinga, no interior do Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 6.

O velório está previsto para começar às 13h no Ginásio Goiânia Arena. A Secretaria Municipal de Mobilidade disse que haverá um cortejo do ginásio ao Cemitério Memorial Parque, onde Marília Mendonça será enterrada, às 17h30. São esperadas 100 mil pessoas.