Avião se desintegra no ar e cai em Minas Gerais

Um avião de pequeno porte caiu, na manhã deste domingo, 28, na zona rural de Itapeva, Minas Gerais, cidade que fica a cerca de 460 quilômetros de Belo Horizonte. O avião saiu do Aeroporto dos Amarais, em Campinas (SP), às 10h09, com destino à capital mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos sete pessoas morreram, sendo uma criança. As vítimas ainda não foram identificadas.

“Foram encontrados documentos”, disse Tatiana Teles, médica legista da Polícia Civil. “Faremos a confrontação datiloscópica com aqueles que foram possíveis ser feita a confrontação. Os demais, veremos as técnicas de antropologia forense ou DNA que forem necessárias para a identificação. Esses documentos existem, mas não necessariamente são dessas pessoas. Não tem como fazer identificação visual porque o nível do impacto da aeronave não permite.”

Conforme relatos de populares, a aeronave se desintegrou no ar e caiu. Chovia forte na região. Imagens nas redes sociais mostram moradores se mobilizando na área, após a queda do avião.

Lamento profundamente pela tragédia (queda de avião de pequeno porte) que ocorreu hoje em Itapeva, MG.

Avião que caiu em Minas Gerais

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave de matrícula PS-MTG foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft. O veículo não tinha licença para táxi-aéreo.

Destroços de avião de pequeno porte que caiu em Itapeva (MG) | Foto: Corpo de Bombeiros MG

