Helicóptero que caiu em SP ‘colidiu com vegetação’ durante voo, informa Força Aérea

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), divulgou as primeiras informações sobre o acidente que envolveu um helicóptero em Paraibuna, próximo do litoral paulista, em 31 de dezembro. De acordo com o órgão, a aeronave colidiu com a vegetação antes de cair.

Segundo o Cenipa, a análise está em fase inicial. Por esse motivo, pode haver alterações nos resultados.

“As investigações realizadas pelo Cenipa não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilidade”, explica o órgão. “Tampouco se dispõem a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas elaboram hipóteses que permitem entender as circunstâncias que podem ter culminado na ocorrência.”

Dano em vegetação indica queda acentuada do helicóptero

O especialista em segurança de voos Roberto Peterka afirma que a trajetória do impacto pode indicar perda de controle consequente de desorientação. Além disso, pode ter havido algum tipo de falha mecânica que tenha ocasionado a queda da aeronave.

“Indica que o helicóptero quebrou aquelas pontas das árvores e não foi muito longe, acabou quase ao pé delas”, afirmou Peterka, ao portal UOL. “Esse ângulo de incidência do impacto no solo foi antecedido por um grande ângulo de projeções da aeronave. Ou seja, ele vinha e não foi um pouso, digamos, com leve ângulo de aproximação.”

O especialista ainda diz que essa projeção pode ser feita quando se traça uma linha imaginária dos destroços do helicóptero, que passaria perto dos topos de árvores quebrados.

Morreram no acidente o empresário Raphael Torres; a vendedora Luciana Marley Rodzewics Santos; a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto; e o piloto, Cassiano Tete Teodoro.