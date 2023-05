Banco Central anuncia novas ferramentas de segurança para o Pix

O Banco Central (BC) anunciou, nesta terça-feira, 2, ferramentas para aprimorar os mecanismos de segurança do Pix. As mudanças passam a valer a partir de 5 de novembro, data em que o sistema de pagamento instantâneo deve passar por ajustes.

As mudanças miram aperfeiçoamentos específicos, como as notificações de infração — é a funcionalidade que permite que as instituições façam uma marcação das chaves e dos usuários sempre que houver suspeita de fraude na transação.

Também haverá ajustes na consulta de informações vinculadas às chaves Pix — já que o BC reformulou os dados a serem disponibilizados às instituições no âmbito da análise antifraude de transações Pix, promovendo o acesso a um conjunto mais relevante de informações.

Os ajustes no Pix

O Banco Central está buscando o aperfeiçoamento do Pix | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Em linhas gerais, haverá um acesso a um conjunto mais relevante de informações, como:

quantidade de infrações do tipo conta laranja ou falsidade ideológica relacionada ao usuário ou chave Pix;

quantidade de participantes que aceitaram notificação de infração daquele usuário ou chave; e

quantidade de contas vinculadas a determinado usuário.

“Atualmente, são disponibilizados dados de seis meses, e passará a contemplar dados de até cinco anos. Essa consulta pode ser feita pelas instituições por chave Pix ou pelo usuário (CPF/CNPJ), 24 horas por dia, todos os dias do ano”, diz o comunicado.