Bandidos assaltam joalheria do Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo

A unidade da joalheria Dryzun do Shopping Ibirapuera foi assaltada no fim da tarde deste sábado, 4. Câmeras de segurança registraram a entrada de seis homens na loja. O grupo levou peças da vitrine e de uma sala que parece ser onde a maioria dos objetos é guardada. Ainda não se sabe o valor do prejuízo.

Um homem gravou um vídeo momentos depois do assalto e afirmou que os criminosos apontaram armas para os seguranças enquanto fugiram. “Correria e pânico geral”, disse. Os assaltantes teriam escapado por uma loja de departamentos localizada no segundo piso do shopping com acesso à rua.

Nas redes sociais, clientes relataram tiros durante a ação. Em nota, o Shopping Ibirapuera comunicou que não houve feridos. “Acionamos a policia local e enviaremos as imagens das câmeras de segurança para colaborar com as investigações”, informou o centro comercial, no documento.

