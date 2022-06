Bando armado invade Itajubá para roubar agência bancária

Assaltante fortemente armado pelas ruas do município | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Cidade no sul de Minas Gerais foi cercada pelos bandidos

Um grupo fortemente armado assaltou uma agência da Caixa Econômica Federal em Itajubá, na região sul de Minas Gerais, na madrugada desta quinta-feira, 23

O alvo do grupo foi a agência central do banco na cidade. Para roubar o cofre de penhor da agência, os assaltantes cercaram a sede do Batalhão da Polícia Militar (PM) e atiraram contra os policiais. Quatro policiais sofreram ferimentos sem gravidade durante a perseguição aos assaltantes. Segundo a PM, um morador de Itajubá também ficou ferido.

Após a ação, o grupo fugiu em cinco carros em direção às rodovias da região. Não há confirmação se eles conseguiram acessar o cofre da agência. A suspeita é que 12 bandidos tenham participado da ação no município.

Em nota oficial, a Prefeitura de Itajubá confirmou que um morador sofreu ferimentos durante o ataque dos criminosos e foi levado a um hospital para atendimento.

“É importante que a população se mantenha calma, permaneça em local seguro e evite circular pela cidade”, diz a nota.

A prefeitura pediu também para os moradores não compartilharem informações não oficiais e disse que apoia as forças de segurança. Os criminosos são procurados pela polícia, inclusive com reforços de agentes de São Paulo.

Itajubá tem 98 mil habitantes. Os moradores publicaram nas redes sociais vídeos que mostram a ação dos criminosos.

