Um barco naufragou na madrugada deste sábado, 8, na praia da Enseada, em Bertioga, no litoral norte paulista. Uma pessoa morreu e duas permanecem desaparecidas. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar), 12 pessoas estavam na embarcação no momento no náufrago. Desses, dez eram passageiros, e dois barqueiros.

Até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida e enviadas ao Pronto Socorro Central de Bertioga. O estado de saúde das vítimas, contudo, ainda não foi informado. Segundo a GBMar, o naufrágio aconteceu depois que uma onda de “grandes proporções” atingiu o barco, que estava em alto-mar. Segundo os bombeiros, os passageiros não estavam usando coletes salva-vidas.

Os destroços do barco foram avistados pelos bombeiros próximos à área. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, até o início desta tarde, quatro bombeiros estavam no local na tentativa de encontrar os dois desaparecidos.

As buscas contam com o apoio de lanchas, motos aquáticas e helicópteros água. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Polícia de Bertioga.