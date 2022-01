Batoré, ator e humorista, morre aos 61 anos

O ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, de 61 anos, morreu nesta segunda-feira, 10, em São Paulo. Batoré, como era conhecido, estava com câncer. O humorista faleceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, na zona norte da capital. “As informações médicas foram repassadas à família”, comunicou a prefeitura. “A Secretaria Municipal de Saúde lamenta.”

Ivanildo nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco. Mudou-se para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator, jogou futebol em times paulistas.

Com seu principal personagem, Batoré, Ivanildo fez parte do elenco do programa A Praça É Nossa, do SBT. Em 2016, foi contratado pela Rede Globo para participar da novela Velho Chico, em que fez o papel do Delegado Queiroz.

Em 2008, Ivanildo foi eleito vereador em Mauá (SP), com 4.778 votos. Quatro anos depois, seria reeleito. Entretanto, a Justiça Eleitoral o afastou do cargo em razão de uma mudança de partido. Na época, o órgão considerou a manobra como “infidelidade partidária”.