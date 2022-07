Bebel Gilberto, sobrinha de Chico Buarque, pisoteia bandeira do Brasil em show

A cantora Bebel Gilberto, durante um show no exterior | Foto: Reprodução/Twitter

A cantora Bebel Gilberto, sobrinha de Chico Buarque e filha do compositor João Gilberto, protagonizou uma polêmica nesta semana. Durante um show, realizado na terça-feira 29, Bebel recebeu uma bandeira do Brasil, jogou o objeto no chão e pisoteou o símbolo nacional.

Na sequência, a cantora ensaiou passos de samba e usou a bandeira do Brasil para limpar o tablado do palco. “Desculpe fazer isso, mas acham que eu estou feliz em ser brasileira ou não?”, perguntou Bebel, em inglês. Ouvem-se alguns “yes” e “no”, além de assovios e berros vindos do público.

Bebel então emenda cantando “Bananeira” e não fala mais no assunto. A cantora está em turnê nos Estados Unidos e no Canadá.

O vídeo foi compartilhado por Mário Frias, ex-secretário da Cultura do governo Jair Bolsonaro. “Essa gente não sente nada pelo Brasil”, escreveu Frias, no Twitter. “Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar.”

Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador em San Francisco. Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar pic.twitter.com/MlhcDSZt9g — MarioFrias (@mfriasoficial) July 23, 2022

