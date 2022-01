Bernardo Küster se torna comentarista político da Jovem Pan

A rádio Joven Pan News anunciou nesta terça-feira, 11, que o jornalista Bernardo Küster é o novo comentarista político do canal. Ele fará parte dos programas Top Of The Hour, 60 minutos e Head Line News.

Segundo nota da emissora obtida pelo site Poder 360, “Küster chega para fazer parte de um time que conta com comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo”.

Nas redes sociais, Küster tem 153,4 mil seguidores no Twitter e 374 mil no Instagram.

Leia o comunicado da rádio Jovem Pan

O Jovem Pan News está disponível 24 horas ao vivo, na frequência 576 da Claro, Claro TV Box, 581 do Vivo TV, 576 da SKY, no aplicativo de streaming DIRECTV GO, nas antenas parabólicas no canal 7 e no Panflix, o app de streaming da Jovem Pan.

Graduado em Administração pela PUC-PR com extensão em Política Internacional e Economia Empresarial na Università degli Studi di Ferrara (Itália) e MBA em Gestão de Projetos na Fundação Getúlio Vargas, Bernardo Pires Küster é Diretor de Opinião do jornal Brasil Sem Medo, escritor e empreendedor cultural. Está produzindo o documentário ‘Eles Estão no Meio de Nós’ sobre teologia da libertação, filme com financiamento coletivo recorde no Brasil.”

