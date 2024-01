Na trave: bilhete ‘quase’ premiado frustra apostador

Um usuário do Twitter/X mostrou o bilhete “quase premiado” do pai para a Mega Sena da Virada de 2023. Ele revelou ao público que a aposta chegou muito perto de acertar as seis dezenas.

Uma foto com o jogo mostra um número a mais, ou a menos, em relação àqueles sorteados. Por exemplo, o homem apostou a dezena 25, e a certa era a 24.

Mano vai se foder meu pai jogou na mega e simplesmente ele errou TODOS os números um pra mais ou um pra menos (com exceção do 21) ???? #MegaDaVirada pic.twitter.com/7jJQxFkqtA — Gabriel ⓟ (@GabsRodriguess_) January 1, 2024

Confira os 5 vencedores da Mega da Virada

Cinco apostas acertaram as seis dezenas da Mega da Virada. Cada uma vai render aos ganhadores exatamente R$ 117.778.204,20. Os jogos vencedores foram feitos em Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

Apenas o bilhete vencedor de Salvador foi fruto de um bolão, com seis cotas. As outras quatro apostas foram simples, cada uma com seis números selecionados. Quase 2 mil apostas acertaram cinco números (a quina), e receberam da Caixa um prêmio de R$ 70.083,58.

Apostador gasta quase R$ 200 mil em jogo, mas não ganha prêmio

Um apostador da Mega Sena da Virada gastou R$ 193,8 mil em um bilhete, mas não ganhou o prêmio. O caso viralizou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1º. O apostador fez um jogo com 20 números, o máximo permitido pela Caixa Econômica Federal.

A foto do bilhete está sendo compartilhada nas redes sociais, porque o jogador acertou apenas três dezenas. Nesse caso, não foi possível vencer nenhum dos três níveis da premiação: sena, quina e quadra.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de ganhar a quadra, quando se acertam quatro dezenas, é de uma em 13. Já a quina, uma em 81. E a sena, a probabilidade de acerto é de uma em 1.292.

