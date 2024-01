Mega da Virada: apostador gasta quase R$ 200 mil em jogo, mas não ganha prêmio

Um apostador da Mega-Sena da Virada gastou R$ 193,8 mil em um bilhete, mas não ganhou o prêmio. O caso viralizou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1º. O apostador fez um jogo com 20 números, o máximo permitido pela Caixa Econômica Federal.

A foto do bilhete está sendo compartilhada nas redes sociais porque o jogador acertou apenas três dezenas. Nesse caso, não foi possível vencer nenhum dos três níveis da premiação: sena, quina e quadra.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de ganhar a quadra, quando se acerta quatro dezenas, é de uma em 13. Já a quina (quando acerta-se cinco números), uma em 81. E a sena, a probabilidade de acerto é de uma em 1.292.

“Esse cara deve estar numa depressão profunda”, comentou um internauta. “Ano passado, apostei R$ 50 e deu uma desanimada quando não ganhei. Imagina esse aí.”

Mesmo se tivesse ganhado a quina, que é o segundo maior prêmio, o apostador teria recebido cerca de R$ 70 mil, o que não cobriria o custo que ele teve com o jogo.

Cinco apostas acertaram o prêmio máximo da Mega da Virada

Cinco apostadores acertaram as seis dezenas do concurso 2670, a Mega da Virada de 2023. Os sorteados vão dividir o prêmio principal, no valor exato de R$ 588.891.021,22. Cada um receberá R$ 117.778.204,25 (quase R$ 118 milhões para cada ganhador, portanto).

Os grandes vencedores de Mega da Virada fizeram as apostas em casas lotéricas em Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipira (SC). Além desses, o quinto ganhador realizou a aposta pela internet.

O sorteio da Mega da Virada ocorreu por volta das 20h deste domingo, 31, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Os seguintes números foram sorteados: 21, 24, 33, 41, 48 e 56. A Caixa transmitiu o evento ao vivo para o Brasil pelo seu canal no YouTube e em seu perfil no Facebook.