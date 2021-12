Bioceânica: ponte Brasil-Paraguai promete redução nos custos de frete

A construção da ponte Bioceânica, obra que vai ligar Brasil e Paraguai na região de fronteira de Mato Grosso do Sul, deve ter início em janeiro de 2022.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o mandatário do Paraguai, Mario Abdo Benítez, adiaram a assinatura de autorização, prevista para 13 de dezembro, devido a compromissos do Fórum para o Progresso da América do Sul (Prosul), na Colômbia.

A rota Bioceânica é crucial para a integração do Brasil ao corredor que liga os oceanos Atlântico e Pacífico, diminuindo custos e dinamizando as exportações para os mercados da Ásia e América do Norte.

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), se reuniu na semana passada com Mario Abdo na embaixada do Paraguai, em Brasília.

Segundo Azambuja, todos os trâmites foram cumpridos e a expectativa é de que o Estado se torne um centro de distribuição de mercadorias.

“A Bioceânica traz uma economia de frete, barateia a exportação das riquezas produzidas no centro-oeste e barateia a importação dos insumos que nós consumimos”.

Produtos como soja, milho, carnes e minérios devem ganhar uma nova rota de exportação com perspectivas de transporte com menor custo de frete.

Prazo para construção

A obra será feita pelo consórcio Paraguai-Brasil, formado pelas empresas Tecoedilnl Constructora, Cidade Ltda e Paulitec Construções.

O valor contratado é de quase R$ 500 milhões, a serem pagos pela Itaipu Binacional. As empresas vencedoras terão pouco mais de 1.000 dias para concluir o empreendimento.

A Ponte Bioceânica terá comprimento de 680 metros, duas pistas de rolagem de veículos de passeio e caminhões, com 12,5 metros de largura, e duas passagens nas laterais, com 2,5 metros cada uma, para o trânsito de pedestres e ciclistas.